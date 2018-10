Associação da PM do Nortão realiza na próxima semana a 1ª Corrida Tático Kids; inscrições encerram-se hoje

A Associação dos Policiais Militares do Nortão, sediada em Alta Floresta, irá realizar no próximo dia 12 de outubro (Dia das Crianças) a primeira Corrida de Orientação Tático Kids. As equipes serão compostas por no máximo cinco integrantes, sendo obrigatoriamente dois adultos e os demais membros deverão ser crianças com idade entre 5 a 12 anos. As inscrições para os interessados iniciaram no início do mês passado e encerram-se hoje (05/10).

Com o apoio da Força Tática, a associação irá realizar dois eventos voltados para as famílias neste dia. A corrida, terá duração de 03h00 e contará com um percurso de aproximadamente 3 quilômetros. Os participantes receberão um kit que será utilizado durante a prova, com bandana, camiseta, boné, mochila e uma garrafa de água, personalizados. Para os adultos este kit vai custar R$ 35,00 e para as crianças, independentemente da idade, o valor a ser pago será de R$ 30,00; vale ressaltar que todos os participantes receberão medalhas de participação e os cinco melhores tempos serão premiados com troféus.

Já a ‘Gincana Tático Kids’ terá início às 10h00 e só será encerrada às 16h00 e não terá custos para os participantes. Lembrando que quem participar da corrida também poderá participar da gincana. “Serão diversas brincadeiras, diversas atividades como futebol, rouba bandeira, betes, amarelinha, cabo de guerra, tiro ao alvo, pula corda, diversas brincadeiras voltadas para as crianças de Alta Floresta”, explicou o Capitão Ben-Hur Lima Rodrigues comandante do Pelotão de Força Tática.

Os eventos acontecerão no Quartel do IX Comando Regional, que fica localizado às margens da MT-208. No dia do evento serão distribuídos pipoca, algodão doce e picolé. Já refrigerante, lanche e até almoço serão vendidos no local. “A gente gostaria de convidar a todos para participar tanto da corrida quanto da gincana. Temos a intenção de só na corrida termos aproximadamente 300 participantes, fora parentes e amigos e pessoas que estejam interessadas em ir apenas para prestigiar e assistir”, destaca o Capitão da Força Tática.

Os eventos contam com o apoio da Câmara de Vereadores e da Prefeitura de Alta Floresta, do Lions Clube, Leo Club, Interact, Rotaract, Filhas de Jó, DeMolay, Rotary Club, Tiro de Guerra 09-001, Lojas Maçônicas, Pedala na Alta e Corpo de Bombeiros, além do patrocínio de 60 empresas. (Da Reportagem com informações de Lindomar Leal/Câmara Municipal)