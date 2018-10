Após prisão por tráfico de drogas, suspeito diz ter sido agredido por policiais durante ocorrência

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Polícia Militar de Alta Floresta prendeu cinco pessoas sendo 04 rapazes e 01 mulher, na tarde da última quarta-feira 03, por tráfico ilícito de drogas. De acordo com o Boletim de Ocorrências divulgado na imprensa local na manhã desta quinta-feira 04, a princípio a PM havia recebido uma denúncia de perturbação ao sossego alheio. De posse das informações, a guarnição da PM se deslocou até a residência localizada no bairro Boa Esperança, ocorre que, ao chegar no local, por conta de o som estar em um volume muito alto o proprietário não ouviu a chamada dos policiais, neste momento os PM’s identificaram o cheiro semelhante ao uso de maconha.

Já dentro do imóvel a PM flagrou o grupo consumindo entorpecentes. Os jovens de idade entre 24, 22, 19, 18 e 23 anos foram revistados e com alguns foram encontrados substância análoga a maconha. Conforme registrado no B.O., todos alegaram que compraram a droga do proprietário do imóvel. No interior da residência foram encontrados materiais utilizados para embalar drogas, aparelhos celulares que os suspeitos não souberam informar a procedência, além de um simulacro de arma de fogo.

O fato aconteceu por volta das 15h45 da tarde. Todos foram detidos e encaminhados com o material apreendido ao COPOM e posteriormente à delegacia. Ainda conforme os relatos descritos no B.O, a guarnição da PM chegou a ser ameaçada pelo proprietário da residência. As informações dão conta que o jovem teria batido a cabeça na parede do COPOM como forma de denunciar os PM’s, que segundo ele, teriam agredido os suspeitos durante a ocorrência. Segundo a PM, não foi necessário o uso de força para conte-los.