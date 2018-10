Obra para a construção da nova Unidade Básica de Saúde na Rua B está abandonada

Bruno Felipe / Da Reportagem

O vereador Mequiel Zacarias (PT) visitou na semana passada a obra para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua B. Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário o parlamentar disse que a obra atualmente está abandonada. Segundo ele, a obra iniciada em 07 de maio de 2014 deveria ser concluída em 07 julho daquele mesmo ano, porém, os trabalhos não foram finalizados e a obra está paralisada.

O parlamentar explicou que boa parte das estruturas já foram erguidas, mas ainda falta muito para se concluir, por conta disso ele realizou um requerimento para o Executivo Municipal pedindo esclarecimentos sobre as razões da obra estar abandonada, bem como o reinício da obra. Além disso, o parlamentar indicou o fechamento adequado da mesma enquanto não é concluída, pois, segundo ele, não existe quaisquer tapumes bloqueando a entrada da unidade, o que facilita o acesso de pessoas estranhas à obra. Vale ressaltar que além de tudo a sujeira tomou conta do local, permitindo que animais peçonhentos façam morada e isso está ocasionando transtornos a vida dos vizinhos que residem naquela localidade.

O parlamentar informou que iria procurar a Secretária Interina de Saúde Roberta Cordeiro nesta semana para saber os reais motivos do abandono da obra. A reportagem do Jornal O Diário irá acompanhar a situação, tendo em vista que a obra está orçada em quase R$500 mil e parte do recurso poderá ser retornado ao Estado se não houver a conclusão desta obra.