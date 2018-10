Suspeito de ter assassinado jovem no último final de semana em A. F. foi preso em flagrante por homicídio triplamente qualificado

Bruno Felipe / Da Reportagem

O suspeito de ter tentado contra a vida de José Sérgio Meira de 28 anos no último final de semana, foi preso em flagrante. As informações foram repassadas à imprensa local pela Delegada Titular Ana Paula Carvalho. Segundo ela, após o crime o suspeito foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar, depois levado para o Hospital Regional para receber atendimento médico e posteriormente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil, onde foi autuado em flagrante por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

O crime aconteceu no final da tarde do último domingo (30/09). De acordo com a delegada, o fato ocorreu após uma breve conversa entre suspeito e vítima, momento em que se desentenderam e o suspeito veio a desferir alguns golpes de faca contra José (vitima), que tentou pedir ajuda, mas não resistiu e caiu ao solo cerca de 50 metros à frente. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, porém, a vítima já estava em óbito.

Conforme a delegada explicou, o recurso que dificultou a defesa da vítima foi devido ao suspeito ter dado golpes pelas costas. “Meio cruel porque ele teria desferido várias facadas inclusive depois de desferir os golpes, ele teria chutado a vítima, dado golpes com a mão, mostrando assim uma maldade extrema realmente naquela situação, segundo relato das testemunhas presenciais”, disse ela. Vale ressaltar que o suspeito foi ouvido e encontra-se atualmente detido na Cadeia Pública Municipal.