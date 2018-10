Motorista que bateu frontalmente em motocicleta na MT 206 e que tirou vida de casal está preso por homicídio doloso

Bruno Felipe / Da Reportagem

Está preso na Cadeia Pública de Alta Floresta o suspeito que estava dirigindo o veículo Uno que bateu frontalmente em uma motocicleta Honda Bros no mês passado na MT-206. Um casal estava em uma motocicleta e seguiam sentido ao município de Paranaíta. O acidente foi registrado no início da tarde de sábado (15/09). Até então, não se sabia exatamente o motivo do acidente, apenas que teria sido ocasionado frontalmente. O casal que ocupava a motocicleta foi a óbito no local.

De acordo com a delegada titular Ana Paula Carvalho, foi expedido a prisão preventiva através da Polícia Civil contra o suspeito e o juiz responsável prontamente atendeu. Segundo ela, foi feito o interrogatório padrão com o suspeito, porém, ele usou de seu direito constitucional e preferiu ficar calado. De acordo com o laudo pericial, foi constatado que ele realmente deu causa a colisão, pois invadiu a faixa onde a motocicleta estava trafegando. Além disso, a polícia ouviu algumas testemunhas que confirmaram o estado de embriagues alcoólica em que o suspeito se encontrava naquela data. Por esta razão, ele foi indiciado por homicídio doloso. “Ou seja, assumindo o risco de produzir um resultado morte ao conduzir o veículo no estado de embriagues que ele se encontrava”, disse a delegada em entrevista para a imprensa local.