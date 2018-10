Conferência Municipal de Cultura será realizada nesta sexta-feira 05 em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Na próxima sexta-feira 05/09, acontecerá nas dependências do Centro Cultura Helena da Riva (Praça do Avião) a Conferência Municipal de Cultura. Para o diretor de Cultura Kauan Lima, a realização da Conferência é de extrema importância para o setor cultural, além de ser obrigatória uma vez que nesse dia serão escolhidos os Delegados que participarão da Conferência Estadual de Cultura que ocorrerá no mês de novembro em Cuiabá. Neste ano o tema da Conferência é ‘Cultura Como Vetor de Desenvolvimento Econômico e Social’. “É importante demais a população estar participando, então está todo mundo convidado, quem puder vir na parte da manhã venha e que não puder, pode ir na parte da tarde; vai ser muito bacana”, disse Kauan em entrevista ao Jornal O Diário.

Ele explicou que na Conferência Municipal irá acontecer algumas palestras e o espaço será aberto para a fomentação de ideias, unido a isso os articuladores culturais irão montar um projeto para ser apresentado na Conferência Estadual. O diretor de cultura ressaltou que neste dia também acontecerá a votação dos membros que irão compor o Conselho Municipal de Cultura, órgão este que institucionaliza a relação entre a administração municipal e os setores da sociedade civil ligados à cultura, participando da elaboração e da fiscalização das políticas culturais. “Porque nós precisamos disso aí, se unir para discutir ideias, então é bom a gente saber o que as pessoas querem de verdade, porque a cultura é um todo, nós somos a Cultura”, disse Kauan. Ele assentiu que para o ano de 2019, muita coisa nova e de qualidade vem por aí para contribuir com a movimentação da Cultura em nosso município.