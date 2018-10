Atenção Pescadores: Piracema iniciou ontem em rios que cortam Mato Grosso

Bruno Felipe / Da Reportagem

O período de defeso dos peixes, conhecido como Piracema, nos rios das Bacias Hidrográficas do Paraguai, Amazonas e Araguaia-Tocantins em Mato Grosso foi mantido para entre os dias 1º de outubro de 2018 e 31 de janeiro de 2019. A resolução foi divulgada no Diário Oficial do Estado que circulou no dia 6 de junho. A decisão de manter a data foi tomada pelo Conselho Estadual de Pesca (Cepesca) com base nos estudos oferecidos pelo Monitoramento Reprodutivo dos Peixes de Interesse Pesqueiro no Estado de Mato Grosso.

Em 2017, a piracema ocorreu entre 01 de setembro e se estendeu até o dia 31de janeiro deste ano. Durante este tempo, somente a pesca de subsistência foi permitida. Nos períodos de Piracemas, além de fiscalização, a SEMA-MT (Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso), reforça o trabalho de orientação quanto ás normas a serem seguidas. Além disso, realiza a intensificação nas apurações de denúncias.

Um balanço parcial da Superintendência de Fiscalização da SEMA totalizou 3,3 toneladas de pescado apreendidos entre 1º de outubro de 2017 e 20 de janeiro deste ano em todo o estado de Mato Grosso; volume 135% maior em comparativo ao período 2016/2017. A SEMA tem um trabalho constante de fiscalização e monitoramento, e para este período, a secretaria irá certificar se as pessoas estão cumprindo as normas de pescas.