10 leitos de UTI já estão em funcionamento em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi inaugurada na última sexta-feira (28/09) os 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Santa Rita. As unidades são dotadas de sistema de monitorização contínua que atende pacientes em estado potencialmente grave ou descompensação de um ou mais sistemas orgânicos. As unidades estão no Hospital Santa Rita do Grupo Magnólia, localizado na Rua F. Serão dois médicos intensivistas que ficarão à frente de atender os pacientes que eventualmente estarão nas UTI’s, são eles: Dr. Renato Sonera e Dr. Mauro Machado. “Realmente é um sonho, está todo mundo contente; hoje Alta Floresta conta com leitos de qualidades e de última geração, a cidade merece”, disse Dr. Renato em entrevista para a imprensa local.

Para o idealizador e proprietário da empresa, Dr. Marcelo Miranda, para que se possa manter as unidades em funcionamento é preciso a força e a união de todos. “Nada mais é que um espaço de todos, para a população; um espaço hoje voltado a uma medicina de alta complexidade, podemos realizar cirurgias que não se realizavam antes, podemos manter as pessoas hoje num nível de atendimento que não perde em lugar nenhum”, disse Dr. Marcelo.

Professor de medicina em São Paulo, Dr. Mauro Machado, disse em entrevista que a inauguração é um marco para o município de Ala Floresta. “É um marco histórico para a cidade ter uma UTI porque a qualquer momento qualquer um pode precisar, até eu mesmo, então me sinto seguro se precisar de contar com esse atendimento aqui”, disse ele. Vale ressaltar que em breve será possível fazer convênios para a liberação de algumas UTI’s para a população em geral através da defensoria pública, podendo assim alavancar os atendimentos para todas as classes.