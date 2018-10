Ele Sim X Ele Não: Manifestantes vão às ruas em Alta Floresta a favor e contra Bolsonaro

Bruno Felipe / Da Reportagem

No último final de semana o município de Alta Floresta foi palco de duas manifestações politicas a favor e contra o candidato a presidência Jair Bolsonaro (PSL). Os atos aconteceram no sábado (29-09). Logo pela manhã apoiadores de Bolsonaro realizaram uma carreata nas principais ruas e avenidas do município. De acordo com os organizadores, ao menos 300 carros faziam parte da carreata, sendo que os apoiadores exibiam bandeiras com as cores do Brasil e faziam “buzinaço”, além de soltarem fogos de artificio.

No final da tarde um grupo formado por mulheres, LGBT’s, negros e universitários da Unemat ergueram seus cartazes e disseram #EleNão pela garantia da democracia. O ato contou com a presença de mais de 90 pessoas. De acordo com um dos organizadores do evento, Gabriel Portão, o manifesto não contou com um número expressivo de pessoas, mas as que estavam presentes, segundo ele, eram de qualidade. “Poucos, porém unidos”, salientou Gabriel em entrevista ao Jornal O Diário.

Durante o manifesto contra Bolsonaro, o grupo fez uma roda de conversa onde algumas pessoas puderam expor o porquê de estarem realizando o ato contra a candidatura do ex-deputado. Alguns manifestantes disseram que os pronunciamentos preconceituosos de Bolsonaro só agravariam ainda mais a situação da repressão existente contra as minorias do país. Em 2017 o então deputado federal Jair Bolsonaro foi condenado a pagar R$50 mil por danos morais por declarações preconceituosas feitas sobre os quilombolas no mês de abril daquele mesmo ano. Na ocasião, ele participava de uma palestra em um clube no Rio de Janeiro; entre outras frases, afirmou que “afrodescendentes” quilombolas “não fazem nada e nem para procriar eles servem mais”, o assunto foi lembrado na roda de conversa.

O manifesto #EleNão aconteceu em pelo menos 300 cidades do país, além de mais de 20 países. Lembrando que os dois manifestos (prol e contra) desse sábado em Alta Floresta contaram com a presença ostensiva da Policia Militar que realizou todo o policiamento necessário para garantir a segurança de ambos os manifestantes.