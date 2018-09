Nova faixa de pedestres é implantada na Av. Amazonas

Bruno Felipe / Da Reportagem

Através do Departamento de Trânsito, Transporte e Segurança, a Prefeitura Municipal está implantando novas faixas de travessia de pedestres e revitalizando a sinalização horizontal. A ação, segundo assessoria, vem com o intuito de facilitar a travessia de pedestres entre as ruas e avenidas em Alta Floresta, sendo esta uma das preocupações da atual gestão municipal.

Desde fevereiro deste ano, quando aconteceu a aquisição de uma máquina para a pintura da sinalização horizontal da malha viária de Alta Floresta, a equipe do departamento de Trânsito vem atuando com as demarcações de divisão de fluxo de veículos nas principais avenidas e também na revitalização das faixas de pedestres. No início desta semana uma nova faixa foi implantada na Av. Amazonas, próxima a igreja Batista Independente. Naquela mesma rua já existia um faixa bem em frente à Escola Cecilia Meireles e segundo moradores, devido ao grande fluxo de pessoas, principalmente em horários de pico, a instalação da nova faixa se fez necessária.

Vale ressaltar que a pintura de faixas de pedestre, meio fio, demarcação de fluxo entre outras sinalizações ganharam mais agilidade e estão gerando uma economia aos cofres públicos na realização deste trabalho, tendo em vista que o serviço dispensa o processo licitatório para que empresas terceiradas realizem o trabalho.