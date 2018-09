Manifestações a favor e contra a candidatura de Bolsonaro marcarão o próximo sábado em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

O município de Alta Floresta será palco de duas manifestações a favor e contra a candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) neste sábado 29. Conforme apurado pela reportagem do Jornal O Diário, a partir das 09h00 da manhã irá ocorrer uma carreta com saída do pátio da Igreja Matriz em favor do candidato.

A partir das 17h00, alguns acadêmicos da Unemat irão promover na Praça Cívica o evento “#ELENÃO”, que tem o intuito de defender a democracia. O evento acontecerá em todo o Brasil e em mais de 20 países que já confirmaram o apoio para com a sociedade brasileira. O #elenão foi criado por parte do movimento feminista em repúdio a Bolsonaro. Nos últimos dias, o movimento ganhou força nas redes sociais em convocações para as manifestações do dia 29. Vale ressaltar que a página oficial das ‘Mulheres contra Bolsonaro’ conta atualmente com mais de 3 milhões e 500 mil participantes. Pelas redes sociais, muitas celebridades internacionais estão apoiando a campanha e mostrando-se solidários com o Brasil. A banda Black Eyed Peas, por exemplo, compartilhou no Facebook uma imagem que está sendo um marco para campanha.

De acordo com um dos organizadores do evento em Alta Floresta, Gabriel Portão, a manifestação será totalmente pacífica, sendo garantida com a presença policial. “O convite está aberto a qualquer integrante da sociedade, é um evento de paz e muita luz”, disse Gabriel em entrevista ao Jornal O Diário.