Equipes da Secretaria de Infraestrutura trabalham em várias frentes de serviço

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Secretaria de Infraestrutura de Alta Floresta vem realizando diversas serviços no perímetro urbano e na zona rural do município nos últimos dias. O trabalho está sendo feito com diversas equipes e frentes de trabalho. Semana passada, por exemplo, a equipe de roçadeira manual e tratorizada, que realiza trabalhos de manutenção diária das vias, praças, parques e pontos turísticos de toda a cidade, atuou na limpeza nos PSFs dos bairros Boa Nova e Primavera, bem como atuação no pátio da Prefeitura, da CIRETRAN, na MT 208 e poda de árvores no Centro e na Escola Marines de Fátima.

A equipe de recuperação de pontes e bueiros realizou trabalho de base de um bueiro na comunidade Céu Azul, a reforma de uma ponte na Vila Rural e a construção de uma ponte bate-estaca na Vicinal 1ª Norte. Utilizando uma moto niveladora, duas patrolas e quatro caminhões, foram patroladas e cascalhadas a 4ª Leste, vicinal Oeste e um trecho do outro lado do rio, também houve patrolamento na 2ª Sul e aterro do bueiro no frigorífico.

A equipe de ‘tapa buraco’ realizou trabalhos nas ruas A e F, limpeza de ruas, pintura de calçadas e meio fio, lavagem e pintura do muro da escola Marines, bem como trabalho de jardinagem dessa escola. O cronograma dos trabalhos realizados foi apresentado pela vereadora Aparecida Sicuto (PMDB) durante a sessão ordinária da Câmara Municipal desta terça-feira 25. “A Prefeitura está fazendo dentro do possível as prioridades e primeiramente está sendo feito uma limpeza na cidade, serviços estes que a própria Secretaria está conseguindo realizar”, disse Cida em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Ela ressaltou que ainda se encontram parados na oficina da Prefeitura aguardando conserto alguns maquinários como um rolo compactador CA 25, uma Moto Niveladora MN 23, uma Moto Niveladora MN 24, uma Moto Niveladora MN 26, um trator agrícola TP 16, um caminhão pipa CP 51 e um caminhão CL 60.