‘Dia Mundial do Turismo’: Informações sobre o turismo de Alta Floresta foram expostas ontem no Balcão de Turismo na Av. Ariosto da Riva

Bruno Felipe / Da Reportagem

Nesta quinta-feira 27 foi comemorado em todo o mundo o ‘Dia do Turismo’. A data, instituída pela Organização Mundial do Turismo (OMT), homenageia o setor e o profissional responsável por coordenar iniciativas que fomentam o turismo. Em alusão a este dia, a Associação dos Guias de Turismo de Alta Floresta em conjunto com a Direção Municipal de Turismo trouxe do Aeroporto Municipal para a avenida Ariosto da Riva o ‘Balcão de Turismo’, que ficou durante todo o dia montado em frente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento. O balcão possuía informações sobre o turismo local, com o intuito de fomentar as belezas naturais existentes em nosso município.

Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, a presidente da associação e também turismóloga, Elaine Pereira, falou sobre alguns pontos turísticos que mais são visitados em Alta Floresta como o Museu de História Natural que traz artefatos indígenas e exposição de fósseis de dinossauros encontrados na região, e também as Chácaras Esteio e Bernal, que oferecem tanques com diversos peixes nativos da região e a atividade de observação de pássaros. “Para quem quer ir em um domingo quente, ir lá com o filho tomar um tereré, é maravilhoso”, comentou Elaine. Ela salientou que muitos turistas que chegam na região não sabem da existência de certos locais para estar visitando-os, por conta disso Elaine sempre os entrega panfletos com as informações destes lugares, para que assim o turista possa se programar para conhecer em uma outra eventual visita. “Ficar um pouquinho mais e conhecer nossas belezas, porque nós temos lugares lindíssimos na nossa cidade”, disse ela.

Elaine também reforça o convite para a própria população altaflorestense que segundo ela, boa parte também não conhece alguns pontos turísticos do município. Em conversa com a nossa reportagem, Elaine ressaltou sobre os locais de fomentam a Cultura do município como o Teatro Experimental de Alta Floresta, sendo este um local de maior visitação por parte dos turistas que vem em busca de conhecer também a cultura do povo altaflorestense.