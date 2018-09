Continuação da Vacinação Antirrábica acontecerá neste final de semana em alguns pontos de Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Neste sábado (29/09) é dia de levar seu amiguinho de quatro patas para tomar a vacina antirrábica (contra a raiva). Os agentes da Vigilância Ambiental estarão das 07h às 16h realizando a vacinação nos setores Norte 2 e Norte 3, no Pátio da Igreja São Miguel, no Bairro Bom Jesus no Pátio da Igreja Católica, no bairro São José Operário no Pátio da Associação de Moradores, nos setores B e D no Pátio da Amorib. Vale ressaltar que todos os cães e gatos com mais de três meses de idade devem receber a vacina, exceto os animais doentes e fêmeas prenhas.

De acordo com o coordenador da Vigilância Ambiental de Alta Floresta José Dias, a meta da vigilância para este ano é alcançar a vacinação de 18 mil animais. “É difícil a gente alcançar esse número, mas vamos lutar para isso”, salientou José em entrevista ao Jornal O Diário. O coordenador disse que o estoque das vacinas para estas localidades já está garantido.

Lembrando que a vacinação na Zona Rural do município já aconteceu nos finais de semana passados, mesmo assim foi deixado estoques de vacinas nas Unidades de Saúde das comunidades para que a população possa levar o animal e fazer a vacinação. Ele ressaltou que foram deixadas vacinas nos postos de saúde das comunidades Ouro Verde, Rio Verde e Pista do Cabeça.

A vacina antirrábica é uma vacina usada para prevenir a raiva. A raiva animal é uma doença causada por um vírus e ela ataca diversos animais, inclusive o homem. Quase 100% das pessoas que adquirem a doença chegam ao óbito. O cão, o gato e o morcego são os principais transmissores da raiva em áreas urbanas.