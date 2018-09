80% dos mesários que trabalharão nas Eleições 2018 em Alta Floresta são voluntários

Bruno Felipe / Da Reportagem

No último final de semana o Cartório Eleitoral de Alta Floresta realizou a última fase de testes com os Mesários que irão prestar serviços durante as Eleições Gerais de 2018 em Alta Floresta. De acordo com o chefe do cartório Alex Arruda, foram treinados os mesários da região urbana de Alta Floresta e no decorrer da semana foram os mesários de Carlinda, Paranaíta e das comunidades rurais. Alex disse em entrevista ao Jornal O Diário que se por ventura algum mesário que foi convocado e não tenha participado dos treinamentos, se faz necessário procurar o Cartório Eleitoral, pois neste ano haverá novos procedimentos com a urna.

Conforme ele explicou para a reportagem, nem todo mesário é voluntario, ou seja, tem aqueles que são convocados por ordem do juiz; neste ano, o cartório realizou um acordo com as universidades onde foram oferecidos aos acadêmicos interessados em participar do programa 30 horas de atividades. A procura pelos acadêmicos se dá por conta de necessitarem das horas para concluir o respectivo curso ao qual está prestando. “É interessante porque temos um mesário que realmente é voluntário e que irá desenvolver um trabalho com mais propriedade”, disse Alex. Ele ressaltou que em certos locais a demanda de voluntários é pequena por conta da logística, nesses casos a convocação é feita em nível geral.

O mesário voluntario é sempre colocado na sessão em que ele vota para que se facilite o direito dele votar. Alex assentiu que neste ano 80% dos mesários são voluntários. Ao todo são cerca de 700 mesários que aturam na regional de Alta Floresta. Vale lembrar que aquele mesário que não for trabalhar no dia da Eleição será punido. A multa pode ser de R$35 a até R$350,00 dependendo da situação.

Alex explicou que caso o mesário seja convocado e possua algum empecilho para trabalhar no dia da Eleição terá o prazo de 05 dias para se justificar; se passar desse prazo o mesário terá que procurar o Cartório e trazer junto a si uma justificativa, sendo que o juiz ficará responsável por ver se cabe a dispensa ou não. “O Mesário Voluntario é fantástico, sem ele não tem como ter eleição, a eleição só acontece por conta deles”, frisou Alex.