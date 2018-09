Motociclista bate em placa de propaganda e é arremessado após sofrer acidente em frente ao Plenário da Câmara

Bruno Felipe / Da Reportagem

Os vereadores de Alta Floresta discursavam na tribuna durante a Sessão Ordinária da Câmara desta terça-feira 25, quando um acidente entre uma motocicleta Factor de cor preta e uma camionete F-250 de cor branca parou o trânsito da Av. Ariosto da Riva. O fato aconteceu por volta das 10h50 bem em frente ao Plenário Arnaldo Corcino da Rocha. O barulho do impacto chamou a atenção da nossa reportagem e de algumas pessoas que acompanhavam o discurso dos parlamentares.

De acordo com alguns populares que estavam próximos do local, o acidente ocorreu no momento em que o condutor da camionete, que seguia pela faixa do meio, passou para a faixa da direita, nesse instante a motocicleta que seguia logo atrás por esta mesma faixa não conseguiu frear e bateu na roda do automóvel. O jovem de aproximadamente 20 anos, condutor da motocicleta, perdeu o controle de seu veículo e a moto foi parar no canteiro, batendo em uma placa de propaganda de um comércio local; com o impacto, o jovem foi arremessado poucos metros à frente. O condutor da camionete parou o veículo na hora em que sentiu o impacto da motocicleta.

A reportagem do Jornal O Diário acompanhou o momento em que alguns populares acionaram a ajuda e também o momento da chegada da Polícia Militar que passava pela avenida. Os PM’s ajudaram a controlar o fluxo do trânsito no local. Logo em seguida, a guarnição do Corpo de Bombeiros chegou ao local e realizou os primeiros atendimentos à vítima. De acordo com informações apuradas pela reportagem do Jornal O Diário, o jovem sofreu apenas escoriações na região da boca. Além disso, conforme apurado, o condutor da camionete foi levado para o COPOM e foi ouvido, sendo liberado logo em seguida. A reportagem tentou contato com o Hospital Regional, local para onde a vítima foi levada para receber atendimentos médicos, entretanto, as informações do paciente só podem ser transmitidas aos familiares.