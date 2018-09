Lotes notificados no início da operação de limpeza da diretoria de Meio Ambiente já se regularizaram, disse secretária

Bruno Felipe / Da Reportagem

Todos os terrenos baldios que foram notificados no início da operação de limpeza da Diretoria de Meio Ambiente já se regularizaram e muitos proprietários realizaram a limpeza dos lotes. A informação foi confirmada pela Secretária de Desenvolvimento Célia Castro. Ela disse em entrevista ao Jornal O Diário que poucas pessoas restavam para se regularizar, mas como o prazo necessário para a regularização expirou foi preciso publicar edital nos meios de comunicação local para informar o proprietário sobre a infração, sendo que a dívida já foi colocada no IPTU e o proprietário terá que pagar no ano que vem. Na ocasião, a própria Prefeitura realizou o trabalho de limpeza nesse local. Célia salientou que possivelmente, em casos como esses, os proprietários moram em outros municípios e por muitas vezes esquecem das propriedades existentes no perímetro urbano de Alta Floresta.

Ela explicou que a demanda da Diretoria de Meio Ambiente é muito grande, por isso ainda existem lotes que não foram notificados. Mesmo assim, ela disse que nenhuma denúncia foi deixada de lado, já que nestes casos a secretaria realizada prontamente o atendimento e a verificação. “Então se de repente você ainda tem um lote sujo ao lado de sua propriedade, nos comunique que nós estamos dando atenção bastante para as denúncias”, disse Célia.

As chuvas torrenciais estão se aproximando e devido a isso, os trabalhos de fiscalização e limpeza irão continuar durante todo o ano. Célia frisou para que a população fique atenta, pois o maior problema em não limpar o terreno é que o local pode incendiar. “Limpe seu lote, não espere a notificação! Porque se acontecer de, por exemplo, seu lote estar sujo e ele pegar fogo a gente multa, então vamos evitar isso”, ressaltou Célia.