Detran de Alta Floresta realiza reunião para conscientizar donos de bares e restaurantes sobre as operações da Lei Seca

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada na tarde desta quarta-feira 26, no auditório do SEBRAE de Alta Floresta, uma reunião promovida pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e Polícia Militar para os proprietários de bares e restaurantes do município afim de conscientiza-los sobre as operações da Lei Seca. De acordo com o chefe do Detran-AF, Jhony Arisi, a reunião foi destinada para esses empresários porque boa parte da população passa pelos estabelecimentos comerciais diariamente e muitas delas saem dos locais sob o comando do volante, e muitas vezes embriagadas.

Segundo ele, a reunião foi como uma palestra de orientação para que os empresários possam levar a conscientização de que beber e dirigir não combinam direto para os seus clientes com a ajuda de materiais de apoio. Conforme ele explicou, o Detran Estadual enviou alguns adesivos com o emblema da Lei Seca que serão fixados na entrada dos estabelecimentos. Jhony ressaltou que a ideia não é fazer com que a população pare de beber, mas sim que se conscientize para não fazer isso e logo após assumir o comando do veículo. “Trabalhar com a prevenção e a conscientização buscando alternativas que já existem para fora como o ‘Motorista da Rodada’, para evitar a questão do acidente que vem acontecendo aqui na cidade”, disse Jhony em entrevista ao Jornal O Diário.

Ele explicou que o número de acidentes causados por embriaguez ao volante diminuiu em comparação ao ano passado, segundo ele, devido ao aumento da fiscalização por parte dos órgãos competentes e também pela própria conscientização da população que está pensando cada vez mais antes de ingerir bebidas alcoólicas e depois pegar o volante.

Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, o Tenente PM Rodrigues, disse que o condutor que dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência cometerá infração gravíssima e terá o direito de dirigir suspenso por 12 meses. Além disso, será multado, sendo que o valor da multa pode chegar a até R$3.000. O Tenente salientou sobre os recentes acidentes que aconteceram na região, onde a maioria teve vítimas fatais que estavam na condução dos veículos sob influência do álcool. “Esses casos certamente poderiam ser evitados pela falta de ingestão de bebida alcoólica, a prevenção é uma ótima ajuda”, disse o PM. Ele explicou que durante as abordagens policiais o condutor que se recusar a fazer o teste do bafômetro terá a penalidade aumentada se for verificado o visível estado de embriaguez.