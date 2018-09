Cerimônia de carga e lacre das Urnas Eletrônicas será realizada hoje em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizada nesta quinta e sexta-feira (27 a 28/09) a Cerimônia de Cargo e Lacre das Urnas Eletrônicas que serão usadas nas Eleições Gerais de 2018. De acordo com o chefe do Cartório Eleitoral de Alta Floresta, Alex Arruda, as urnas que serão usadas no polo de Alta Floresta já se encontram no município. Segundo ele, essa cerimônia é a mais importante do pleito para os profissionais, pois é neste momento onde será definido qual sessão a Urna Eletrônica irá operar. Ele salientou que durante este evento a urna receberá a carga com todas as informações necessárias como os nomes e números dos candidatos que irão concorrer aos cargos neste ano e também as configurações de data e hora. Feito toda essa parte de informação, será realizado alguns testes físicos como o funcionamento das teclas e visores, bem como a parte de softwares. Após estes procedimentos as urnas serão lacradas. “Tem um lacre assinado pelo juiz que é colocado em todos os periféricos da urna, para demostrar totalmente a lisura, que a mesma não foi mexida”, explicou Alex em entrevista ao Jornal O Diário.

Após o término da cerimônia, o Cartório irá realizar uma espécie de auditoria onde os fiscais de partidos que estiverem presentes irão escolher, de maneira aleatória, três urnas para se fazer uma simulação de voto. A simulação, segundo Alex, será para demonstrar que todos os votos que forem inseridos correspondem rigorosamente ao que eles votaram. Alex ressaltou que na sexta-feira que antecede as eleições (05/09) acontecerá um teste de visualização, onde a urna será ligada para verificar se as informações como horário e data estão funcionando corretamente. “A urna é um computador, então fazemos mais esse teste para ter certeza que a urna vai 100% para as sessões”, disse Alex.