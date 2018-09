Polícia Civil de Alta Floresta apreende dois suspeitos por terem praticado roubo no município de Colíder

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Polícia Civil de Alta Floresta capturou na semana passada dois suspeitos de 22 e 23 anos por terem cometido um assalto a um estabelecimento comercial na cidade de Colíder-MT. De acordo com informações apuradas pela reportagem do Jornal O Diário, os suspeitos chegaram no comércio montados em uma motocicleta, sendo que apenas um deles usava capacete. Os suspeitos adentraram no estabelecimento e anunciaram o roubo com um revólver em mãos. Eles subtraíram alguns produtos que estavam expostos na vitrine, o dinheiro que havia no caixa e os celulares das vítimas, além disso, quando saíram do local conseguiram levar também uma motocicleta que estava estacionada em frente ao estabelecimento.

Segundo o investigador do caso Ilvio Balsan, a Polícia de Colíder repassou as informações do suspeito para a Polícia de Alta Floresta e informou que eles poderiam estar vindo para o município e/ou região. Conforme o investigador, foi realizado um levantamento para a procura dos suspeitos na cidade. Durante as buscas, os policiais descobriram que os meliantes chegaram em Alta Floresta por volta das 03h00 da madrugada desta última sexta-feira 21 e estariam escondidos na casa da mãe de um dos suspeitos. Diante das informações a Polícia Civil se deslocou até o local para realizar a abordagem e logrou êxito ao encontrar os suspeitos dentro da residência.

Com os dois elementos foram encontrados um aparelho celular de uma das vítimas. “Entramos em contato com a vítima e ela nos informou a senha, digitamos no celular e o parelho foi desbloqueado, então foi configurado a participação dele no roubo”, disse Ilvio durante entrevista para a imprensa local. Conforme o investigador, os dois suspeitos já possuem inúmeras passagens na polícia de Colíder.

Em depoimento para a polícia, os suspeitos alegaram que havia um terceiro meliante envolvido no roubo e ele teria ficado com a motocicleta escondido em um local desconhecido. Vale ressaltar que o suspeito filho da moradora de Alta Floresta possui um mandato de prisão em aberto devido a prática de roubo no município de Sinop-MT.