Grupo Comadança realiza atividades artísticas no espaço cultural TEAF a partir do dia 28

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Grupo Comadança, sediado em Cuiabá/MT, realizará entre os dias 28 e 30 de setembro, uma série de atividades artísticas no Espaço Cultural TEAF, através do projeto Circula MT que é um edital de circulação de artes cênicas da Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso.

O objetivo da circulação é promover o fomento e a difusão de produções na linguagem de dança que pontuem processos criativos na contemporaneidade. Além de Alta Floresta, também serão realizadas atividades em Primavera do Leste, Rondonópolis, Tangará da Serra, e também na própria capital Cuiabá.

O projeto foi pensado para movimentar um circuito de obras em dança contemporânea alavancando não somente o ato de consumir, mas também abrindo perspectivas de olhares para criação de outros grupos de dança com interesse de produzir e fixar o interesse da população de Mato Grosso em colocar seu cardápio de desenvolvimento através da Arte.

Quatro ações em dança contemporânea aportarão em cada município por quatro dias em espaços abertos (praças, escolas, feiras) e espaços fechados (teatros, auditórios, sedes de grupos artísticos). Focados em atender uma diversidade de público e colocando em pauta os vários assuntos do meio e para o meio que dança pode dirimir. Em Alta Floresta, todas as atividades acontecerão no Espaço Cultural TEAF, localizado na Perimetral Rogério Silva, 3747, próximo à esquina da Rua do Araújo. Uma performance acontecerá na Feira Livre Municipal no dia 30/09.

De acordo com Clodoaldo Arruda, diretor do Grupo Comadança, a intensão de propor o projeto foi a maneira encontrada pelo grupo para exercitar as criações “pois, acreditamos que o exercício do ofício se denomina na prática da aproximação e interlocução entre artistas e não artistas, público e plateia, consumidores e produtores, visando promover um intercâmbio permanente com a sociedade através da arte, cultura e cidadania”, disse ele.

Lembrando que para iniciar as apresentações, no dia 28/09 haverá, a partir das 19h30, a apresentação do espetáculo ‘No Corpo outra Vez’, neste espetáculo a classificação indicativa é destinada para pessoas maiores de 18 anos. Para mais informações acesse o site do TEAF na internet através do link http://www.teatroexperimental.com.br. Nele, haverá a programação completa com as classificações indicativas para que assim todos, de maneira geral, possam participar e prestigiar os eventos. (Com informações TEAF)