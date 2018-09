Construção do Centro Especializado em Reabilitação está perto de ser concluída, mas a passos largos

Bruno Felipe / Da Reportagem

Iniciada em 04 de janeiro de 2016 com previsão de término para o dia 04 de janeiro de 2017 a obra para a construção do Centro Especializado em Reabilitação (CER), localizado próximo a escola J.V.C.Jr., ainda está em andamento.

Segundo o vereador Mequiel Zacarias (PT) os profissionais responsáveis pela obra ainda estão concluindo as instalações elétricas e aguardando a conclusão de alguns serviços que estão a cargo da Prefeitura Municipal. Na segunda-feira 17, o parlamentar visitou o local, porém, a obra estava fechada. Segundo ele, eram por volta das 15h30 e não havia ninguém trabalhando, sendo que os portões estavam trancados. “Porque teoricamente é um horário que deveria ter gente trabalhando lá”, salientou Mequiel em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

O mesmo episódio ocorreu com a vereadora Elisa Gomes (PDT) que, como vinculado em uma das matérias do Jornal O Diário, a parlamentar visitou a obra no dia 03/09 no período vespertino e não encontrou ninguém no local. Na ocasião, ela chegou a procurar a Secretária de Saúde Roberta Cordeiro e foi informada de que apenas naquele dia os trabalhos haviam sido paralisados. Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal do dia 04/09 a vereadora disse que a nova previsão para o término da obra está para acontecer no mês de novembro deste ano. “O recurso que veio para a construção do CER, segundo a secretária, continua na conta e estão fazendo o trabalho”, disse a parlamentar durante sua fala na tribuna.

A princípio o valor total da obra estava avaliado em R$2.473.158,29, mas é provável que o montante tenha aumentado devido as necessidades de materiais adicionais. Mequiel ressaltou durante entrevista que todas as estruturas já foram erguidas, bem como a cobertura do local realizada e o aterramento, sendo que se aguarda também o início de concretagem de parte dos pisos. “Observando por fora a gente vê que é uma obra que está bastante adiantada e que deverá ter uma conclusão muito breve”, salientou Mequiel.