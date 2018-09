Vacinação Antirrábica acontecerá neste final de semana no perímetro urbano de Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Dará início neste sábado (22/09) a Campanha de Vacinação Antirrábica para animais domésticos da área urbana de Alta Floresta. Os donos dos animaizinhos que desejam vacina-los devem se deslocar até os pontos de vacinação mais próximo de sua residência junto a seu animal e portando a carteirinha de vacinação do mesmo. Vale ressaltar que a vacinação antirrábica é destinada apenas para gatos e/ou cachorros.

De acordo com o coordenador da Vigilância Ambiental de Alta Floresta José Dias, serão quatro pontos para um primeiro momento da campanha. Segundo ele, haverá equipes com profissionais capacitados para realizar a vacinação a partir das 07h00 no Bairro Vila Nova, em frente a unidade de saúde do bairro e no bairro Boa Esperança em frente ao colégio Sonia Maria Faleiro. No bairro Bom Pastor as equipes ficarão no pátio da Paroquia Bom Pastor, já na Cidade Bela e Jardim Imperial as equipes ficarão em frente ao Posto de Saúde dos respectivos bairros.

José ressaltou que poderão ser vacinados cães e gatos a partir dos 03 meses de idade. Ele explicou que é nesta idade que os animais começam a pegar imunidade. Segundo ele, a meta da vigilância para este ano é alcançar a vacinação de 18 mil animais. “É difícil a gente alcançar esse número, mas vamos lutar para isso”, salientou José em entrevista ao Jornal O Diário. O coordenador disse que o estoque das vacinas já está garantido.

Conforme José explicou, a vacinação na Zona Rural do município já aconteceu nos finais de semana passados, mesmo assim ele disse que houve algumas comunidades que não alcançaram um número suficiente de animais vacinados, por conta disso, foi deixado estoques de vacinas nas Unidades de Saúde das comunidades para que a população possa levar o animal e fazer a vacinação. Ele ressaltou que foram deixadas vacinas nos postos de saúde das comunidades Ouro Verde, Rio Verde e Pista do Cabeça.

A vacina antirrábica é uma vacina usada para prevenir a raiva. A raiva animal é uma doença causada por um vírus e ela ataca diversos animais, inclusive o homem. Quase 100% das pessoas que adquirem a doença chegam ao óbito. O cão, o gato e o morcego são os principais transmissores da raiva em áreas urbanas.

As vacinações nos outros bairros do perímetro urbano irão ocorrer nas próximas semanas e a reportagem do Jornal O Diário estará divulgando nas próximas edições todos os pontos onde as equipes estarão atendendo. “É muito importante todo mundo levar seus animais para vacinar porque ele está protegendo seu animal diretamente com a vacina e indiretamente protegendo a sua família”, disse José em entrevista ao Jornal O Diário.