Serviços de atendimento online do Detran está 100 % funcional em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

A unidade do Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso) em Alta Floresta oferece já há algum tempo o serviço de atendimento online. O objetivo da plataforma é para desafogar a questão de atendimento e para as pessoas terem mais agilidade no serviço. De acordo com o chefe do Detran/AF, Jhony Arisi, o sistema está 100 % funcional e o condutor pode acessar o serviço através do site www.detran.mt.gov.br.

São oferecidos serviços de Veículos como a emissão de licenciamento anual, emissão de IPVA, certidão negativa de multa, possibilidade de consultar recurso de infração, validação de documentos do Detran, além da emissão de extrato de multas e certidão de propriedade. Além disso, são oferecidos serviços de Habilitação como a consulta do condutor, lista de taxas, 1ª habilitação, multas e infrações de trânsito, e até mesmo agendamento de exame teórico, dentre outros. “Toda essa parte online já está no site disponível para todos os usuários fazerem suas consultas, até para evitar de ter que vir ao Detran para fazer uma consulta, você pode vir com o processo montado apenas para finalizar e pegar o documento”, disse Jhony em entrevista ao Jornal O Diário.

Vale ressaltar que o condutor pode emitir o boleto e após o pagamento solicitar que o documento seja entregue em sua residência através dos correios. Em caso de pagamentos online, não é necessário imprimir a via já que o sistema computa o pagamento automaticamente.

Jhony explicou que não há a necessidade de o condutor realizar um cadastro prévio, já que para situações como essa utiliza-se apenas os dados do veículo como placa e RENAVAM (Registro Nacional de Veículos Automotores). “Vem de encontro com a necessidade da população que a cada dia tem menos tempo e para a gente facilita o atendimento”, concluiu ele.