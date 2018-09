Secretaria de Saúde ficará responsável pela aquisição dos materiais necessários para ligar o ar-condicionado da Policlínica

Bruno Felipe / Da Reportagem

Durante a sessão ordinária do dia 11/09 a vereadora Elisa Gomes (PSD) apresentou uma preocupação dos moradores da grande Cidade Alta referente as dificuldades enfrentadas no atendimento da Policlínica. De acordo com a parlamentar, o ar-condicionado da ala da fisioterapia estaria instalado no local, porém, ainda não foi ligado com as devidas fiações. Elisa disse que havia entrado em contato com os responsáveis e conforme ela informou para a reportagem, o departamento não recebeu quaisquer solicitações informando sobre a ligação do aparelho.

A parlamentar tornou a falar sobre o assunto na última sessão ordinária da Câmara, realizada na terça-feira 18. Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, Elisa disse que a Secretaria de Gestão está providenciando todo o levantamento dos materiais elétricos necessários para a aquisição. Ela ressaltou que a compra ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde. Elisa ficou de procurar a Secretária interina de Saúde Roberta Cordeiro ainda na tarde de terça-feira 18, para confirmar se haveria realmente a compra dos materiais necessários. Com o material adquirido, Elisa garantiu que o eletricista da Secretaria de Gestão já está autorizado a ir até o local para fazer a ligação do aparelho. “Eu vou acompanhar até esses problemas estarem resolvidos, assim que estiver resolvido pode ter certeza que eu vou dar satisfação para todos, pois se Deus quiser haverá de ser concluído este trabalho”, disse ela.

O aparelho em questão estaria instalado na unidade há cerca de um ano e até então não havia especulações sobre as providências que seriam tomadas. A reportagem do Jornal O Diário apurou que os materiais já foram adquiridos e aguarda-se apenas o agendamento do técnico especializado no local.