Deputado estadual Nininho lidera intenções de voto

Na corrida por uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, que estava em 2º lugar como apontou a pesquisa realizada pelo Instituto Segmenta divulgada no dia 09 de julho de 2018, agora aparece em 1º lugar com uma margem de 0,28% à frente do segundo colocado, conforme a pesquisa de modalidade espontânea realizada pelo Instituto MT Dados e publicada nesta quinta-feira (20).

De acordo com os dados Nininho, lidera a disputa com 1,32% das intenções de voto, em seguida Eduardo Botelho (DEM) e Janaíva Riva (MDB) estão empatados com 1,05%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT) com número 06182/2018 com nível de confiança de 95% e margem de erro de 3% para mais ou menos. A população foi consultada entre os dias 13 e 17 deste mês com 1518 eleitores entrevistados em 48 cidades de Mato Grosso.