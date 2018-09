Após quatro meses paralisada, obra para a construção da nova unidade escolar no bairro Bom Pastor é retomada

Bruno Felipe / Da Reportagem

Há poucos dias foram retomadas as obras para a construção de uma unidade escolar no bairro Bom Pastor, localizada próximo à Escola Plena J.V.C.Jr. Segundo o parlamentar Mequiel Zacarias (PT), que visitou a obra nesta segunda-feira 17, os trabalhos ficaram paralisados por cerca de quatro meses e somente agora a escola está novamente em construção. Conforme apurado pela reportagem do Jornal O Diário, a princípio a intensão era de as estruturas servirem como sede do Colégio Militar, já que atualmente os alunos estão estudando de forma improvisada nas salas de aula do Complexo Esportivo Geraldo Ramos. O Parlamentar explicou para a reportagem que essa mudança não ocorre automaticamente, pois a obra é do Governo Federal e destinasse para a Educação Infantil. Ele ressaltou que para a mudança acontecer, é necessário ser indeferido um procedimento, desenvolvido através e exclusivamente pelo Executivo.

Mequiel conversou com o responsável pela obra e segundo o que foi repassado, ainda faltam alguns aditivos para a conclusão. Neste momento, a equipe está terminando os aterros e inserindo as ferragens para conclusão da cobertura. Conforme apurado, serão construídas 12 salas de aula e uma quadra poliesportiva. Não há previsão para o término da obra, contudo, as cobranças necessárias serão realizadas por parte do parlamentar para a aceleração da obra. “Está encaminhando, faltam ainda algumas coisas a serem resolvidas, mas já fizeram a parte de aterramento e em breve começaram a cobrir toda a obra”, ressaltou Mequiel em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.