“Isso é desumano”, diz parlamentar sobre atual situação dos pacientes atendidos pela regulação da Secretaria de Saúde

Bruno Felipe / Da Reportagem

Segundo a vereadora Elisa Gomes (PSD), a regulação da Secretaria Municipal de Saúde está atendendo mais de 350 pessoas por dia em média, porém, existem atualmente apenas cinco servidoras para atender toda a demanda. A situação gera transtornos tanto para os profissionais quanto para os próprios pacientes que aguardam por horas nas filas de espera e por muitas vezes em pé, além de não se beneficiarem do sistema de preferencial. Para a parlamentar, isso é desumano. Conforme ela explicou para a reportagem do Jornal O Diário, é preciso que se tenha um local aonde possa acomodar melhor os usuários, para que assim eles tenham dignidade enquanto aguardam o atendimento. Além disso, ela frisou que é necessário que se implante um painel com a distribuição das senhas para poder dar prioridade às gestantes e idosos.

Elisa visitou a Secretaria na última segunda-feira 17 e disse que verificou o problema de perto e ainda citou o caso de um idoso de mais de 80 anos que estava esperando atendimento em meio a um calor insuportável. “É desumano para esses servidores também, vai ter um momento em que eles não conseguirão porque é cansativo”, disse Elisa em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. Em conversa com a Secretária Interina de Saúde Roberta Cordeiro, Elisa solicitou uma reunião junto ao Prefeito Municipal Asiel Bezerra para que ele priorize a situação da saúde, contratando mais servidores na regulação.

Anteriormente a regulação era feita no Hospital Regional de Alta Floresta, mas devido ao fechamento do Pronto Atendimento no mês de maio de 2018, o serviço precisou ser realizado pelo próprio município. Hoje o HR atende apenas serviços de urgência e emergência. “É preciso então priorizar e dar condição para essas pessoas serem atendidas com dignidade e com comodidade”, frisou Elisa.