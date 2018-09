Índice de doenças respiratórias aumentou consideravelmente nos últimos dias em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Durante a sessão ordinária de ontem (18/09) o parlamentar Dr. Charles Miranda (PSD) disse que o índice de doenças respiratórias aumentou nos últimos dias em Alta Floresta e segundo ele, deve-se ao fato do período sazonal (mudança climática) que estamos passando e também devido ao ar poluído. Além disso, conforme ele disse na tribuna, a fumaça proveniente da queima do Lixão Seco que conforme os parlamentares durou mais de um mês, colaborou para que o índice aumentasse, já que a fumaça é tóxica. A problemática foi levantada pelo parlamentar, pois mesmo com a dificuldade dos moradores, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente não sanou completamente o problema.

O parlamentar salientou durante seu discurso a preocupação quanto ao que o Poder Executivo está fazendo para receber o período das chuvas intensas. Segundo ele, ainda não foi feito nenhum plano estratégico. Segundo ele, os responsáveis teriam que mapear a cidade para saber quais bairros tem a maior necessidade do auxílio da molhagem nas estradas, o que ainda sequer foi feito. A preocupação aumenta quando se trata dos moradores da Zona Rural, onde todas as estradas nessas localidades não possuem pavimento. “Então eu quero cobrar do Poder Executivo que nos traga o plano estratégico porque as chuvas estão chegando e doenças típicas das épocas de chuvas também”, disse ele durante sua fala na tribuna.