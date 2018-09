Rose Rampazio se destaca como mais cotada da região em pesquisa da Capital

A candidata do PSL, Rose Rampazio (Rose Tradição) é a mais bem colocada de Alta Floresta e da região norte em pesquisa realizada pelo Instituto Mark e publicada na semana passada pelo site RD News. Ela aparece com 0,3% pontos percentuais e figura entre os 24 nomes melhores posicionados do Estado de Mato Grosso. Tomando como base esta pesquisa, ela estaria entre os 24 deputados eleitos no próximo dia 7 de outubro. A pesquisa foi encomendada pelo site de notícias RDNews e realizada entre os dias 7 e 11 deste mês, foram ouvidos 1.086 eleitores, com margem de erro de 2,5% para mais ou para menos, e registrada junto ao TRE/MT sob o número MT – 018860/2018.

O nome de Rose Rampazio aparece com 0,3% das intenções de votos na pesquisa espontânea realizada com eleitores de 79 municípios dos quatro cantos do Estado de Mato Grosso, alcançando a 23ª colocação na lista dos candidatos citados pelo pesquisados.

Dos 24 deputados atuais 17 concorrem a reeleição, sendo que 8 estão abaixo da margem de chances de alcançar votação suficiente para se reeleger, segundo o índice de intenção de votos da pesquisa.

A 25 dias do pleito, 66,8% das pessoas consultadas pela Mark disseram que estão indecisas. Outros 12,1% declararam que pretendem votar em branco ou anular o voto.

Fundada desde 1999, a Mark é o instituto que mais realizou pesquisas no Estado, seja eleitoral, sejam em âmbito administrativo, e sob assinatura da estatística Francisca de Fátima Lucena. Por sete anos, disponibilizou os dados com exclusividade nas páginas do portal RDNews. (Da redação com Assessoria)