Hamoa Resort participou da 5ª edição do ‘Conecta Imobi’ em São Paulo

Bruno Felipe / Da Reportagem

Os representantes do Hamoa Resort Residencial de Alta Floresta participaram na semana passada da 5ª edição do maior e mais completo evento imobiliário da América Latina o ‘Conecta Imobi’. Realizado em São Paulo, o evento apresentou as tendências de inovação, tecnologia, negócios e marketing do mercado imobiliário que existem atualmente. Mais de 4.000 profissionais do setor se reuniram para uma imersão de painéis, palestras, cases práticos, networking e muito conteúdo. Os participantes tiveram contato com startups de tecnologias inovadoras e serviços especializados no mercado, além do acesso à muitas oportunidades de negócios. “A gente participa sempre com o intuito de trazer para a região de Alta Floresta a melhor experiência possível na jornada de compra do cliente”, explicou o Gestor Comercial do Hamoa Joel Ricardo em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. Conforme ele salientou, o evento colaborou também para o entendimento sobre o que o cliente busca, quais as tendências de habitação e quais as melhores formas de se atuar nesse mercado.

Joel ressaltou que nesta edição toda a equipe do resort pôde comparecer no evento, desde os corretores e sócios proprietários até os setores de planejamento, marketing e operação, inclusive a própria agência de publicidade, mantendo assim o firme propósito de conseguir planejar o produto final com aquilo que o mercado exige hoje e que vai exigir amanhã. “É um evento gigantesco que nos faz manter atualizados do que acontece no mercado imobiliário e das suas tendências tanto no mercado brasileiro como mundial”, disse Joel.

O evento contou com uma superestrutura de 03 palcos, onde ocorreu diversas palestras simultâneas ministradas por palestrantes renomados do país como o empresário e apresentador Roberto Justus e o diretor de marketing Romeo Busarello. Além disso, o evento contou com uma grandiosa arena para a realização de workshops. Além do conhecimento adquirido através das palestras, Joel ressaltou que o encontro colaborou também para a troca de experiências entre os profissionais.

Ele explicou que atualmente o mercado imobiliário está reagindo e as perspectivas para os próximos anos são as melhores possíveis. “ Nas próprias palestras temos visto uma motivação bastante grande por parte de grandes empresas e o Brasil caminha para uma recuperação, e o mercado imobiliário anda junto com a economia”, disse Joel.