Câmara de Vereadores realiza hoje 26ª Sessão Ordinária

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Câmara Municipal de Vereadores irá realizar nesta terça-feira (18), a partir das 09h00, no Plenário Arnaldo Corcino da Rocha, a 26ª Sessão Ordinária de 2018. A Ordem do Dia conta com cinco matérias, sendo que a primeira trata sobre a redação final do Projeto de Lei nº 021/2018, de autoria do presidente Emerson Sais Machado (MDB) e que foi aprovado pelo plenário na última sessão ordinária realizada no dia 11, terça-feira. O PL dispõe sobre a proibição do consumo em locais públicos e venda de cachimbo conhecido como “narguilé” aos menores de 18 anos.

Será deliberado também pelo plenário o Projeto de Lei nº 1.958/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o município a celebrar contrato de concessão de uso de área do Aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias, para instalação e manutenção de posto de combustível. De autoria do vereador Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), também será deliberado pelo plenário o Projeto de Lei nº 029/2018, que em sumula reconhece e inclui na malha viária municipal a “Estrada Municipal Ângelo Torres”. Com uma extensão de 15.253,00 metros a estrada está localizada na região sudoeste, zona rural do município de Alta Floresta, com acesso principal pela Rodovia Estadual MT-208, à esquerda, sentido Alta Floresta/Nova Monte Verde, nas proximidades do Trevo “São Bento”.

Também serão deliberadas duas Moções de Pesar. Conforme apurado pela reportagem do Jornal O Diário, o vereador Luiz Carlos de Queiroz (MDB), irá apresentar a Moção nº 037/2018 de pesar à família do empresário Ronaldo Benetti, falecido no último dia 5 de setembro no município de Sinop. Além disso, a Câmara Municipal apresentará a Moção nº 038/2018 de pesar à família do ex-vereador por Alta Floresta Edson Apolinário, falecido no último dia 7 de setembro, aos 57 anos de idade, no município de Cornélio Procópio/PR. (Com informações Câmara)