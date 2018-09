Nos últimos sete dias 03 casos de tentativa de suicídio foram registrados pelo Hospital Regional de Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Um levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde mostrou que a cada 45 minutos um brasileiro morre vítima do suicídio. Para se ter uma noção mais abrangente, em todo o mundo, o suicídio mata mais que as guerras. Com o objetivo de reverter este quadro, foi criado em 2015 o movimento mundial ‘Setembro Amarelo’, que é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. As ações foram iniciadas no Brasil pelo Centro de Valorização da Vida (CVV), Conselho Federal de Medicina (CFM) e Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP); mundialmente, a Associação Internacional para Prevenção do Suicídio estimula a divulgação da causa, sendo 10 de setembro o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.

O objetivo é alertar a população sobre o problema e mostrar que 09 em cada 10 casos poderiam ser prevenidos. A campanha consiste em iluminar ou sinalizar locais públicos com faixas ou símbolos amarelos, além da realização de atividades sobre o tema. Em Alta Floresta por exemplo, a Associação Anti-Suicídio juntamente com o Interact está promovendo uma série de palestras informativas para os estudantes de escolas públicas e particulares do município. Na última sexta-feira 14, a palestra aconteceu na Escola Presbiteriana. A intensão dos jovens é levar a informação adequada sobre o tema.

De acordo com um estudo realizado pelo IBGE na região de Campinas, ao longo da vida, 17,1% dos brasileiros pensaram seriamente em cometer suicídio, 4,8% chegaram a elaborar um plano para tanto, e 2,8% efetivamente tentaram o suicídio. De cada três pessoas que tentaram o suicídio, apenas uma foi, logo depois, atendida em um pronto-socorro. Conforme apurado pela reportagem do Jornal O Diário, somente nos últimos sete dias foram registrados 03 casos de tentativa de suicídio no Hospital Regional de Alta Floresta. Em 2014, o suicídio foi a segunda maior causa de morte entre jovens brasileiros de 15 e 29 anos.

Aonde buscar ajuda: O telefone 188 do CVV é o primeiro número telefônico gratuito, inclusive as ligações por celular, para apoio emocional de emergência para prevenção do suicídio. É uma concessão do Ministério da Saúde ao CVV disponível em todo território nacional.