“Setembro Amarelo”: Interact entrega mais de cem balões com frases motivacionais para pessoas em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Interact de Alta Floresta realizou no último dia 10 de setembro o projeto ‘Um pequeno Gesto de Gratidão’ que faz junção com a campanha ‘Setembro Amarelo’. Cerca de 7 integrantes do clube saíram pelas principais avenidas do município e entregaram um balão amarelo com uma frase motivadora escrita, com a intensão de alegrar o dia das pessoas que transitavam nas vias.

Conforme o vice-presidente do Interact-AF Gabriel Tizopetri disse para a reportagem do Jornal O Diário, a atividade foi realizada nesta data, pois dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio; a data foi criada em 2003 com o objetivo de promover o empenho e ações mundiais para prevenir suicídios.

Segundo Gabriel, mais de cem balões foram entregues para a população durante a campanha. “Foi muito gratificante olhar as pessoas quando elas liam as mensagens e sentiam-se mais felizes”, disse Gabriel. Ele ressaltou que a ação foi idealizada pelos próprios integrantes que viram a situação alarmante de casos crescentes de suicídios na região e decidiram tomar uma atitude. Ele salientou que na própria instituição onde estuda cerca de 10 alunos tentaram suicídio nos últimos meses.

Além da entrega dos balões, o Interact está fortalecendo a campanha com a parceria da Associação Anti-Suicídio (ASS), onde existe o propósito de estarem realizando algumas palestras orientativas e informativas relacionadas a prevenção do suicídio em algumas escolas do município.

A ‘AAS’ é formada por um grupo de alunos da Escola Presbiteriana juntamente com alguns profissionais, sendo que a associação vem fomentando algumas atividades dentro do município no intuito de ajudar as pessoas. “É uma associação onde a pessoa pode pedir ajudar, pois tem psicólogos e psicoterapeutas juntos, podendo desabafar sobre o que está sentindo”, disse Gabriel. Ele ressaltou que as escolas Furlani da Riva e Dom Bosco já confirmaram que irão receber as palestras.

Além disso, Gabriel irá levar a ideia para o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) em Alta Floresta, pois é nesta instituição onde ele estuda e também o mesmo local onde estudam os alunos que tentaram suicídio, segundo o que ele contou para a reportagem do Jornal O Diário. O Interact é um clube social patrocinado pelo Rotary que une jovens de 12 a 18 anos para desenvolverem suas habilidades de liderança e descobrirem a força do lema “Dar de Si Antes de Pensar em Si”.