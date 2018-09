OCORRÊNCIAS POLICIAIS DE ALTA FLORESTA

Bruno Felipe / Da Reportagem

Dupla é detida com armas de fogos e munições durante abordagem policial em Alta Floresta

Em rondas na área central de Alta Floreta a equipe de Moto Patrulhamento Tático se deparou com dois indivíduos em um veículo Astra de cor vermelha em atitude suspeita. Foi realizada a abordagem padrão da Polícia Militar e na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, já na busca veicular foi encontrado de baixo do banco traseiro uma espingarda calibre 16 carregada. Diante do fato, os indivíduos foram conduzidos para a Central de Operações (COPOM) para confecção do B.O. No entanto, indagado aos indivíduos se possuíam mais alguma arma, o suspeito C.C.J.B. mencionou que possuía na sua residência 06 espingardas e inúmeros cartuchos de diversos calibres. O suspeito C.C.A. mencionou que possuía uma pistola ‘Bereta 22’ com cinco munições intactas escondida em sua casa. Diante dos relatos, a equipe juntamente dos suspeitos deslocou até as referidas residências. Na residência do suspeito C.C.L.B. foi encontrado todo o material citado. Na casa do segundo suspeito, a ‘bereta’ estava no criado mudo do quarto dele. Após todas as averiguações, os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

Polícia recupera moto furtada deixada em frente a estabelecimento comercial no bairro Bom Jesus

A Polícia Militar foi informada de que um veículo havia sido deixado em frente a um estabelecimento comercial no bairro Bom Jesus por volta das 08h00 da manhã, por um homem moreno de estatura mediana. Este individuo disse a proprietária do estabelecimento que iria deixar o veículo estacionado lá por estar com problemas mecânicos e posteriormente retornaria para busca-lo. Como o mesmo não retornou, a proprietária então acionou a Central de Operações e relatou o fato. No local, a guarnição realizou a checagem da motocicleta onde constatou que a mesma se tratava de um produto de furto. A motocicleta trata-se de uma Yamaha Factor de cor roxa. Diante do exposto foi lavrado um B.O. e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Empresa de transportes extravia bagagem e vitima registra B.O.

Um homem de 21 anos se deslocou até a Central de Operações da PM para lavrar um Boletim de Ocorrências contra uma empresa de transportes em Alta Floresta. O jovem relatou que despachou sua bagagem em um ônibus da empresa em questão e quando chegou no destino final a vítima, ao ir pegar sua bagagem, notou que a empresa extraviou sua mala que continha suas roupas e alguns documentos pessoais. Diante do fato um B.O. foi lavrado e enviado online para a PJC para as providências que o caso requer.