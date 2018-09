Obras para a conclusão da Creche do bairro Jardim Panorama estão em ritmo acelerado

Bruno Felipe / Da Reportagem

A construção da creche do Bairro Jardim Panorama, lançada em agosto de 2012 com prazo de conclusão de 270 dias, foi retomada recentemente e as obras estão ‘a todo vapor’. Conforme já vinculado no Jornal O Diário, parte do material necessário para a conclusão foi comprado e de acordo com o parlamentar Mequiel Zacarias (PT) já foi realizada a pintura das janelas e as paredes foram recuperadas em grande parte das salas de aula.

Mequiel faz parte da Comissão da Educação na Câmara Municipal e frequentemente acompanha os trabalhos e serviços desenvolvidos por esta pasta. A obra em questão está orçada em mais de R$ 1.383.423,92 (Governo Federal), sendo que existe ainda uma contrapartida do município de aproximadamente R$ 400 mil, totalizando cerca de R$ 1,8 milhão. A obra precisou ser paralisada por conta de problemas nas licitações, sendo que a demora na conclusão chegou a virar denúncia no Ministério Público.

Mequiel visitou a obra nesta terça-feira 11, e disse para a reportagem do Jornal O Diário que os trabalhos estão em ritmo acelerado para que a creche possa ser entregue ainda neste ano. O parlamentar ressaltou que já foi realizada a limpeza de toda a área e as portas já encontram-se no local para serem instaladas. A partir de agora, está sendo feita a instalação elétrica no local. Mequiel salientou que ainda faltam alguns ajustes que serão feitos com a chegada dos respectivos materiais. Vale lembrar que toda a mão de obra está sendo realizada pelos reeducandos do projeto ‘Nova Chance’.