Incêndio de grandes proporções destrói área verde e quase atinge residências no bairro Cidade Bela

Bruno Felipe / Da Reportagem

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área verde localizada no bairro Cidade Bela, em Alta Floresta, no início da tarde desta quinta-feira 13. O princípio do incêndio ocorreu por volta das 13h00, momento em que nossa reportagem passava próximo ao local, sendo possível registrar toda a ação das chamas. De imediato, moradores daquela localidade e a própria reportagem, acionaram o Corpo de Bombeiros Militar que chegaram ao local cerca de 25 minutos após as chamadas; conforme informado, a equipe estava atendendo outra ocorrência e por isso a demora no atendimento.

O fogo já estava chegando próximo ás residências e os moradores começaram a tentar sanar as chamas com a ajuda de mangueiras d’água. A ação dos moradores colaborou para que as chamas não atingissem uma residência de madeira que estava próxima. Além da temperatura elevada, os moradores sofreram com o alto volume de fumaça que se formou no local. Ao chegarem na área atingida, dois soldados do Corpo de Bombeiros realizaram o resfriamento e controle das chamas. Conforme o Soldado Welington explicou para a reportagem do Jornal O Diário, o trabalho de combate não está sendo realizado por conta do baixo efetivo militar. Além disso, a Brigada Municipal de Incêndio não está ativa no município o que gera diversos transtornos.

Wellington ressaltou que o trabalho de combate a incêndios urbanos atualmente está sendo feito apenas através de monitoramento do local atingido e o próprio resfriamento dos locais onde as chamas estejam próximas à casas e/ou moradores. O soldado salientou que quando existe a presença de matos próximo a residências a orientação é para que a população faça um acero no entorno dos muros e/ou casas para que em uma eventualidade as chamas se dissipem e não atinjam as residências.

Conforme apurado pela reportagem, praticamente todos os dias a 7ª Cia dos Bombeiros Militar é acionada para apagar fogo em áreas dos mais diversos bairros da cidade e até mesmo em áreas rurais próximas. No último final de semana, por exemplo, o volume de chamadas foi de quase 10 e devido a isso, o Corpo de Bombeiros tem encontrado dificuldades para controlar tantos focos. Vale ressaltar que todos os casos registrados são repassados à Secretaria de Meio Ambiente e feito Boletins de Ocorrência para futuras investigações.