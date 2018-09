Vereadora reclama na tribuna sobre ar-condicionado instalado na Policlínica, mas que ainda não foi ligado

Bruno Felipe / Da Reportagem

A parlamentar Elisa Gomes (PDT) apresentou na sessão ordinária desta terça-feira 11, um problema enfrentado pelos pacientes atendidos na ala de fisioterapia da Policlínica Municipal, localizada na Rua Rio Jordão, no bairro Cidade Alta. Conforme ela explicou para a reportagem do Jornal O Diário, o ar-condicionado instalado na ala há alguns meses até o presente momento não foi ligado, o que está gerando transtornos para os usuários e até mesmo para os próprios funcionários da unidade. “O calor é insuportável”, salientou a parlamentar. Ela ressaltou que isso precisa ser resolvido de imediato, pois as pessoas não estão aguentando o desconforto.

Em conversa com a Secretária de Saúde Roberta Cordeiro, Elisa soube que a responsabilidade para ligar o ‘ar’ ficou a cargo da Secretaria de Administração, pois já havia sido acertado a ligação. A parlamentar entrou em contato com os responsáveis e conforme ela informou para a reportagem, o departamento não recebeu quaisquer solicitações informando sobre a ligação do aparelho. “Se a gente pudesse ir lá levar um eletricista e fazer, mas não é assim, então é um órgão público que tem que passar por todos os transmitis”, disse Eliza. A parlamentar disse que estará fiscalizando de perto este problema para que seja solucionado o quanto antes.

Outro problema relacionado a Saúde Municipal, apresentado pela vereadora durante a sessão, foi sobre as Farmácias Básicas do município. São duas: uma na Policlínica, onde as pessoas pegam os medicamentos através de receitas produzidas nas Unidades de Saúde, e a outra está localizada próxima à Rodoviária. Conforme ela explicou, nesta farmácia o atendimento funciona apenas até as 11h00 o que implica em transtornos para a população que mora nas Zonas Rurais de Alta Floresta. Elisa ressaltou ainda que na maioria das vezes, além de encontrar a farmácia fechada, os usuários (quando a encontram aberta) não encontram todo medicamento disponível.