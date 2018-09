TG de Alta Floresta é convidado para abrilhantar desfile cívico em Carlinda e Paranaíta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Na semana passada o Tiro de Guerra 09-001 de Alta Floresta realizou a ‘Semana da Pátria’ onde os atiradores promoveram uma série de eventos e atividades lúdicas voltadas ao Dia da Independência (celebrado no dia 07 de setembro), para todas as crianças das escolas públicas e particulares de Alta Floresta, inclusive nas escolas da zona rural.

As atividades envolveram o hasteamento do pavilhão nacional, o canto do hino nacional e distribuição de material institucional para as crianças (revista em quadrinhos). De segunda a quinta-feira (03/09 a 06/09) as atividades foram realizadas nos períodos matutino e vespertino. Algumas crianças puderam visitar o pátio do TG e praticaram diversas atividades como andar na pista de corda e praticar tiro ao alvo com a participação e supervisão dos professores (e claro com todo o aparado de segurança).

A semana se encerrou com a participação do TG no desfile cívico na cidade de Carlinda no período da manhã e durante a tarde os atiradores estiveram em Paranaíta abrilhantando o desfile do município. Conforme o Subtenente Luís Fabio de Paula, que esteve nas duas cidades acompanhando e orientando os atiradores, as prefeituras dos dois municípios forneceram todo o apoio necessário para o deslocamento com a disponibilidade de dois ônibus e também escolta policial. Além disso, proporcionaram alimentação necessária para o desenvolvimento das atividades. “Há todos o meu muito obrigado e o TG encontra-se sempre a disposição de toda e qualquer comunidade, prefeitura, cidades circunvizinhas que queiram nossa presença, para desenvolver qualquer tipo de atividade cívico/social em atendimento à população”, disse o Subtenente em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Muitos altaflorestenses se indagaram do porquê o tradicional desfile cívico não foi celebrado em Alta Floresta; em contato com o departamento de cerimonial da Prefeitura Municipal, a reportagem do Jornal O Diário soube que não houve a celebração do evento no município por falta de recurso. Segundo a responsável Diva Cavagnoli, todo o recurso disponível foi utilizado para promover um grande desfile no aniversário da cidade, ocorrido no dia 19 de maio.