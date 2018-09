Corpo do ex-vereador Edson Apolinário é enterrado em Alta Floresta sob forte comoção de familiares e amigos

Bruno Felipe / Da Reportagem

O enterro do ex-vereador Edson Apolinário aconteceu por volta das 09h00 de ontem (10/09) no Cemitério Jardim da Saudade. A reportagem do Jornal O Diário acompanhou parte da cerimônia que contou com o cortejo, de amigos e familiares. Edson faleceu no estado do Paraná na madrugada de sexta-feira (07/09) aos 57 anos, vítima de uma infecção generalizada; ele estava internado desde o início da semana passada.

Edson chegou na região em 1986 e já foi diretor do Hospital Albert Sabin, na época ainda municipal, e vereador no pleito 2005/2008. Já prestou inúmeros serviços no município, principalmente na área da Atenção Básica da saúde. O vereador e amigo a várias décadas de Edson, Marcos Menin (DEM), disse que o momento é de grande tristeza e a notícia do falecimento de seu amigo pegou todos de surpresa. “Uma notícia muito triste, Edson foi tipo um pai para mim, um cara que sempre deu conselho, uma pessoa que devo muito gratidão”, disse Menin em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Durante a entrevista, Menin ressaltou que já solicitou à assessoria da Câmara para que providencie uma Moção de Pesar em nome de todos os vereadores em forma de homenagear Edson pelo brilhante papel na história do município. “A gente vê como todos ficaram tristes, mas é vida que segue e nós precisamos aceitar porque a única certeza que temos é que um dia iremos partir”, assentiu Menim.

Por nota, a Câmara Municipal divulgou um pesar sobre o falecimento de Edson “foi um progressista atuante, homem íntegro, generoso e que no decorrer da sua vida pública esteve sempre atento aos problemas do município e às necessidades da população, especialmente do segmento que ele representava”, diz o texto publicado no site oficial da Câmara. Edson Apolinário deixa a esposa, Valéria, e três filhos Guilherme, Eduardo e Gabriela.