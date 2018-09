Central de Regulação têm aumento na demanda e hoje atende cerca de 300 pessoas por dia, porém, necessita de funcionários

Da Redação

A Secretária titular de Saúde de Alta Floresta, Roberta Cordeiro, divulgou recentemente que o número de pessoas atendidas na Central de Regulação da secretaria aumentou consideravelmente nos últimos meses. Segundo ela, o fato está ligado ao fechamento do Pronto Atendimento do Hospital Regional que desde o mês de maio de 2018 fechou as portas e hoje atende apenas serviços de urgência e emergência. Conforme ela divulgou, a regulação atualmente está atendendo cerca de 300 pessoas por dia, porém, ela ressaltou que o município não tem capacidade ainda de atender toda a demanda.

Roberta explicou que o paciente precisa ser regulado e automaticamente entra para uma fila de espera, ao qual colabora também para o aumento da demanda reprimida. Além disso, ela ressaltou sobre o déficit de funcionários dentro da secretaria onde existe uma demanda muito grande de funcionários em desvio de função.

Ela informou ainda um número considerável de funcionários que não tem capacidade de trabalhar dentro de uma regulação, o que torna o serviço inviável neste departamento. “Porque hoje para você trabalhar na Central de Regulação você tem que ter toda uma dinâmica, uma humanização e saber dialogar, o qual o paciente vai entender o porquê ele está em uma fila de espera”, salientou Roberta durante entrevista para a imprensa local. Ela disse que para trabalhar com a regulação o funcionário necessita ser humanizado.