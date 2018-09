Wellington Fagundes confirma agenda em Alta Floresta e participará do lançamento de campanha de Edinho Paiva para Estadual

O candidato ao governo de Mato Grosso Wellington Fagundes (PR) pela Coligação A Força da União (PRB, PP, PT, PTB, Podemos, PR, PMN, PV, PC do B e Pros) estará na noite deste sábado (08) em Alta Floresta aonde participará, às 20h, do lançamento oficial da candidatura à deputado estadual de Edinho Paiva (PR). Além do candidato à governo, participarão da comitiva candidatos a senador e candidatos a deputado federal. O lançamento acontecerá na residência do candidato Edinho Paiva em um espaço destinado às suas reuniões políticas. O convite é extensivo à toda a população interessada em ouvir as propostas dos candidatos e desta forma acompanhar os projetos e propostas que serão apresentados ao eleitor. O endereço é rua G-5, nº 541 setor G.

Segundo Edinho Paiva, o momento é oportuno, já que “o futuro governador Wellington Fagundes”, como faz questão de afirmar, deverá se comprometer com a região em relação à temas de vital importância para nossa sociedade, tais como a estruturação das rodovias estaduais que cortam a região que já está sendo considerada um celeiro agrícola, mais pela força do agronegócio do que por investimentos do estado que são praticamente nulos. “Há 30 dias das eleições, Wellington vem prestigiar Alta Floresta, vem ver de perto o anseio da população, a necessidade de saúde pública, de segurança, das estradas, então WF estará aqui ouvindo a sociedade no que realmente precisa”, afirmou Paiva.

Sobre a sua campanha, Edinho Paiva explicou que, na primeira semana de trabalho, fez várias visitas à cidades aonde terá forte atuação, no sentido de organizar as suas equipes e de fazer reuniões com lideranças que estão ajudando a levar seu projeto político. A campanha de Paiva será concentrada em pelo menos 15 municípios, dentre eles Mirassol D’Oeste, Cuiabá, Sinop, mas os principais atos serão concentrados em Alta Floresta e região. “A campanha está andando desde o dia 16 de agosto, já bem acirrada”, afirmou.

Para o lançamento da campanha, no sábado, Paiva convidou a todos os interessados para que compareçam ao evento político, “estendo o convite à todas as pessoas interessadas de nossa região, é muito importante a gente repassar as nossas cobranças, porque em Alta Floresta nós sempre fomos enganados, nos transformaram em um curral eleitoral, os políticos vêm aqui, têm a votação e somem, o do Wellington Fagundes comigo como deputado estadual é estar presente em Alta Floresta e isso ele já mostrou agora, quando sai da região sul, de ultima hora para vir no lançamento da campanha de Edinho Paiva, e isso me anima a continuar levando o nome dele cada vez mais, porque, eu sendo deputado estadual e o Welligton sendo Governador, eu acredito que Alta Floresta vai se deslanchar em um desenvolvimento enorme”, afirmou.