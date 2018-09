Rose Rampazio faz 1ª Caminhada no Comércio de Alta Floresta e se apresenta ao eleitores

A candidata a deputada Estadual por Alta Floresta e região, Rose Rampazio – Rose Tradição é a primeira a sair nas ruas de Alta Floresta em visita corpo a corpo com os eleitores do setor comerciário.

Para dar início a sua caminhada rumo a Assembleia Legislativa, Rose Rampazio escolheu justamente o último Sábado (01/09), dia de seu aniversário, para lançar sua candidatura “olho no olho” pelas ruas do município onde escolheu plantar suas raízes e dar origem a sua jornada política.

“Para mim é uma satisfação saber que posso entrar em qualquer porta de cabeça erguida e ser bem recebida por todos aqueles que me viram chegar em Alta Floresta ainda jovem e vencer na vida de maneira honesta, cada abraço que recebo é uma lembrança viva de tudo que passei para chegar até aqui e poder apertar as mãos daqueles que tanto respeito”.

Acompanhada de seus cabos eleitorais, a candidata conseguiu cobrir grande parte da avenida Ludovico da Riva, e ainda espera concluir seu trajeto em torno de toda extensão das rua comerciais até o final da campanha.

Com a agenda sempre lotada de visitas e reuniões, Rose Rampazio faz sempre questão de estar à frente de seus correligionários e buscar o apoio de cada cidadão que encontra em seu caminho, sempre com aperto de mão e pedido sério de avaliação sobre a sua proposta de levar o nome de Alta Floresta e toda região norte do Estado para o centro das atenções políticas, que há muito tem caído no esquecimento dos atuais ocupantes do poder legislativo local.

Em meio a diversas indagações que recebe por parte dos eleitores sobre quais seriam as principais bandeiras como candidata, Rose Rampazio destaca que está disposta a fazer a diferença, não só pela condição de ser um novo nome da política regional a ser testado, mas, por que sabe que muitas coisas que deveriam estar sendo realizadas em nossa região, até hoje não saíram dos palanques e do papel por pura falta de interesse em nossa região evoluir política e economicamente.

Entre as propostas estabelecidas pela candidata em seu projeto de mandato está a “marcação cerrada” sobre o poder executivo com os setores da educação, saúde, infra-estrutura e agronegócios.

“Estou indo para fazer a diferença, e também quero que a minha demonstração de coragem sirva de exemplo pra muitos que ainda virão… Assim, quando todos que me perguntam por que decidi me candidatar se com isso estarei colocando em risco a minha credibilidade pessoal, respondo que é justamente por que não suporto mais ver pessoas de bem, que assim como eu estão indignadas com a “velha política eleitoreira”, e que podem ocupar as vagas dos “políticos profissionais”, muitas vezes, se omitem por achar que estes estão lá por que tem o perfil que o povo gosta… Não acredito que o povo queira mais ser governado por corruptos e oportunistas, acredito que estamos vivendo nova fase na política nacional com Jair Bolsonaro e os candidatos Fichas Limpas de seu partido, e agora é a hora …(Assessoria)