Plano Municipal de Educação será apresentado na Conferência Municipal prevista para ocorrer no mês de novembro

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada no mês de agosto uma reunião do Fórum Municipal de Educação onde foi debatido questões sobre a reestruturação do Fórum e também sobre o Plano Municipal de Educação (PME) que precisa ser apresentado na Conferência Municipal, prevista para ocorrer no mês de novembro. O PME é um documento que estabelece as 20 principais metas da educação no município e ele precisa ser periodicamente revisado para entender se essas metas estão sendo alcançadas dentro das instituições de ensino.

Conforme o parlamentar responsável pela Comissão da Educação no município, Mequiel Zacarias (PT), os trabalhos estão atrasados e a conferência que já deveria ter acontecido precisou ser adiada. Ele salientou que o FÓRUM passou por uma série de mudanças durante o ano de 2018, inclusive, atualmente, carece da eleição de um novo presidente, pois a pessoa que ocupava o cargo precisou se afastar da secretaria. “Acabou desarticulando a estrutura do FÓRUM de maneira geral”, complementou Mequiel.

Atualmente a Secretaria Municipal de Educação está realizando uma reestruturação do FÓRUM, sendo que os responsáveis pelo gerenciamento estiveram na cidade de Sinop recentemente realizando uma formação. Durante o debate, foi definido uma nova reunião para os próximos dias a fim de realizar a eleição de presidente e vice.

Conforme Mequiel, na conferência será possível verificar meta por meta do PME para ser discutido o que será alterado e/ou acrescentado “e dar um direcionamento geral para o encaminhamento da educação no município”, acrescentou Mequiel. O Plano é um documento de construção coletiva onde se ouve os anseios de alunos, profissionais da educação, pais, além da sociedade civil e tem como finalidade direcionar à determinada área o que necessita evoluir.