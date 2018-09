Corpo encontrado na comunidade Céu Azul ainda não foi identificado

Bruno Felipe / Da Reportagem

O corpo de um homem ainda não identificado foi localizado em uma propriedade rural na comunidade Céu Azul no início da tarde de desta terça-feira 04. Conforme as informações registradas no Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, o fato veio a público após um comunicante (possivelmente morador daquela localidade) entrar em contato via 190 com a Central de Operações da PM (COMPOM) de Alta Floresta e relatar o fato.

De imediato foram acionados alguns investigadores da Polícia Civil do município, bem como a Polícia de Identificação Técnica (POLITEC). No local, não foi encontrado quaisquer documentos que pudesse identificar o cadáver, que já estava em estado de decomposição.

A reportagem do Jornal O Diário procurou informações junto a POLITEC na manhã desta quarta-feira 05, porém, a técnica em necropsia que estava de plantão e que atendeu a ocorrência, não se encontrava na unidade no momento de nossa visita, mas soubemos que o corpo até o momento ainda não foi identificado.

De acordo com o investigador Ilvio Balsan que atendeu a ocorrência, o corpo encontrado teria algumas perfurações provenientes de arma de fogo, o que indica que possivelmente o homem tenha sido executado. Conforme ele disse em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, provavelmente o crime aconteceu em outro local, pois havia sinais de que o corpo foi arrastado pelo meio da pastagem. Ele salientou que o corpo estava no local há cerca de três ou quatro dias. “Ele foi desovado naquele local”, frisou Ilvio em entrevista ao Jornal O Diário.