Construção da quadra poliesportiva da escola Geny Silvério foi retomada

Bruno Felipe / Da Reportagem

As obras para a construção da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Geny Silvério Delarincy, localizada no bairro Jardim Panorama, foram retomadas no início do mês passado, após cerca de cinco anos paralisadas. Conforme o parlamentar Mequiel Zacarias (PT) explicou para a reportagem do Jornal O Diário, a cobertura superior já está completa, porém, ainda faltam as frentes e laterais, bem como a conclusão do piso, arquibancadas, passarelas entre a quadra e a escola, cercamento da quadra e o paisagismo. “A quadra vai ficar coberta e isso é ótimo, mas precisa refazer o piso e construir algumas estruturas”, disse Mequiel em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. O recurso para a aquisição de todo o material, bem como a mão de obra, está sendo retirado da conta do próprio município.

O parlamentar visitou a obra nos últimos dias e aproveitou para reencaminhar essas deliberações junto a Secretaria Municipal de Educação e agora aguarda-se o parecer sobre a conclusão dessas partes da obra. Além disso, o parlamentar encaminhou outras demandas sobre a estrutura geral da escola.