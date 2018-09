Empresa que ganhou licitação para fornecer dois caminhões de lixo, pede dilação de prazo para entrega

A empresa “Extra Maquinas S/A” da capital do estado, Cuiabá, que ganhou a licitação para fornecer dois caminhões coletores de lixo para Alta Floresta, pediu a dilação do prazo de entrega dos veículos, que já foram adquiridos e encaminhados para uma prestadora de serviço da fornecedora para a implantação dos compactadores. O novo prazo é 11 de outubro de 2018 e o motivo alegado é um roubo que teria vitimado a sua fornecedora.

Os advogados da empresa cuiabana alegam “fato fortuito”, que tem previsão no Código Civil brasileiro, para pedir a dilação do prazo. “Fomos surpreendidos com a notícia de que parte dos matérias compostos de cargas de aço que são usados para implementar o caminhão, foram roubados”, afirma a empresa apresentado um BO (Boletim de Ocorrências) informando o roubo. No documento, a empresa explica que o prazo poderá até ser “inferior” ao novo pedido, já que “estamos fazendo de tudo para entregar o quanto antes”, diz o documento enviado à prefeitura municipal.