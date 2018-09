Ocorrências Policiais do Final de Semana

Bruno Felipe / Da Reportagem

Moto estacionada dentro da área de uma residência é furtada durante a madrugada de sábado

Um homem de 52 anos se deslocou até a Central de Operações da Polícia Militar (COPOM) no último sábado (01/09) e relatou que sua motocicleta de marca Honda XLR 136 foi furtada na madrugada daquele mesmo dia. De acordo com informações registradas no B.O., o fato ocorreu no bairro Cidade Bela e a vítima disse que deixou sua moto na área de sua casa por volta das 22h00. Pela manhã, a vítima verificou que a moto não mais estava no local que havia deixado. Diante do fato, a vítima foi até ao COPOM e registrou um Boletim de Ocorrências que foi confeccionado e enviado online para a Delegacia de Polícia Judiciaria Civil.

Após desentendimento familiar, mulher golpeia marido com uma faca

Um homem de 31 anos foi golpeado por uma arma branca (faca) no último sábado 01, por volta das 20h30, no bairro Boa Nova 3. Conforme as informações registradas no B.O., o fato teria sido ocasionado pela sua esposa de 23 anos. A guarnição da PM se deslocou até o local após a denúncia e deparou com a mulher em frente à residência e a vítima encontrava-se no interior da residência com um ferimento aparentemente grave. Conforme relato das testemunhas, frequentemente o casal briga e sempre motivado por bebida alcoólica. A testemunha, que é primo da suspeita, relatou no B.O. que ouviu gritos no interior da residência e nesse momento, foi ver o que estava acontecendo, foi então que se deparou com a vítima ao solo e a suspeita de posse de uma faca. Diante do fato a suspeita foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para ser ouvida e a vítima encaminhada ao Hospital Regional onde ficou sob cuidados médicos.

Jovens são detidos por tráfico de drogas em frente ao clube CTG

A guarnição da Polícia Militar em rondas pelo grande centro de Alta Floresta se deparou com três indivíduos de 20, 22 e um menor infrator de 17 anos com atitudes suspeitas em frente ao Clube CTG. De acordo com as informações registradas no B.O., estava ocorrendo um baile funk dentro do clube e os jovens estariam traficando drogas naquele local. Em abordagem e revista aos jovens, a guarnição encontrou dentro de uma carteira de cigarros quatro porções de substância análoga a maconha e um papelote de substância análoga a cocaína. Diante do fato, os jovens foram encaminhados, sem lesões corporais, para a Delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer.

Acidente deixa jovem de 22 anos com ferimentos graves

No último domingo (02/03) uma jovem de 22 anos sofreu um acidente na Avenida Júlio Campos. O fato ocorreu quando a jovem seguia sentido bairro/centro quando repentinamente um pedestre atravessou a sua frente. A vítima tentou evitar o choque, porém, não teve êxito, vindo a colidir com o pedestre e cair ao solo. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital Regional de Alta Floresta. Conforme as informações registradas no B.O., a vítima sofreu múltiplas fraturas no braço esquerdo e várias escoriações, sendo que o pedestre apenas escoriações. Diante do fato, o B.O. foi confeccionado.