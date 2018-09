Mais de 300 alunos do 5º ano formaram-se no programa PROERD em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, através do 9º Comando Regional, sob o comando do Ten. Cel. Arruda, realizou na última sexta-feira 31, no Ginásio de Esportes Geraldo Ramos, a formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) das turmas dos 5º anos do Ensino Fundamental das escolas públicas municipais e estatuais de Alta Floresta.

O programa foi ministrado pelos PM’s Cabo Mariza, Soldado Marcelino, Soldado Jadeli e Soldado Jairo, onde instruíram durante 10 aulas a importância de as crianças tomarem decisões seguras e responsáveis, assim como manterem-se longe das drogas e da violência, “tornando-se assim, bons alunos”, acrescentou Mariza em entrevista ao Jornal O Diário. A Cabo Mariza é uma das propulsoras e pioneira do programa no município e vale lembrar que ela foi a primeira mulher a exercer a função de Policial Militar em Alta Floresta.

O evento aconteceu por volta das 08h00 e fizeram-se presentes na cerimônia o Secretário de Segurança Pública do Estado do MT Sr. Gustavo Garcia, o Comandante Geral da PM/MT Cel. Marcos Vieira, o Promotor Público Daniel Carvalho e demais autoridades.

De acordo com a Soldado Jadeli, neste ano, o programa contou com a parceira do Poder Judiciário para a aquisição do material didático e também dos uniformes. Ela ressaltou que o programa é realizado em quatro semestres para turmas do 5º e 7º ano. A primeira turma formou-se na última sexta-feira com mais de 300 alunos e no final do ano ocorrerá a formação da segunda turma, sendo que as aulas do segundo semestre já foram iniciadas. “Ensinamos a dizer não as drogas e a violência, mas também a pensar como um todo e elas levam esse ensinamento antes de fazer para a vida”, disse Jadeli em entrevista para a imprensa local, ressaltando que até o fim do ano todas as crianças estudantes do 5º ano terão recebido o curso do PROERD.