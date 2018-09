Conselho Municipal de Cultura será reativado, confirma parlamentar

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizado no dia 16/08 uma reunião nas dependências do Centro Cultural Helena da Riva onde houve a discussão sobre a reativação do Conselho Municipal de Cultura. Na ocasião, fizeram-se presentes os representantes da sociedade civil e da esfera pública, onde foi reorganizado os agentes dos dois poderes e também houve a alteração das comissões permanentes, sendo acrescentado algumas categorias como a dos artistas de ruas, por exemplo. Além disso, houve a alteração da denominação ‘artes plásticas’ para ‘artes visuais’, por ser uma nomenclatura mais moderna. “Em linhas gerais foram bem sutis as alterações, mas que faz bastante diferença no ponto de vista representativo”, disse o parlamentar Mequiel Zacarias (PT) em entrevista ao Jornal O Diário.

Conforme ele confirmou para a reportagem, as alterações discutidas e implementadas na última reunião já foram protocoladas na Casa de Leis e na próxima sessão ordinária o projeto será apresentado e discutido para que assim as atividades possam voltar a acontecer. Mequiel ressaltou que na Lei anterior, as comissões permanentes possuíam 13 vagas e a partir de agora serão 12 vagas, para que seja paritário entre a sociedade civil e o poder público instituído.

Uma vez ajustada a lei, as categorias serão convocadas para indicar seus representantes. A Diretoria de Cultura realizará o processo de chamamento e após isso, a categoria irá definir seu representante e seu suplente. Após as indicações, irá ocorrer a votação para decidir o presidente e vice que irá compor o conselho.

Mequiel ressaltou que a articulação do Conselho vem bastante forte neste momento, pois o município precisa participar da Conferencia Estadual de Cultura que ocorrerá neste mês de setembro, mas o município precisa realizar ainda a etapa municipal. “Isso é uma preocupação que veio junto com essa gestão e que está fazendo acontecer agora e nós esperamos que as coisas continuam se encaminhando e lembrando que o Conselho não funciona sem participação”, concluiu o parlamentar.